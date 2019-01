Verurteilt wegen »Terror«: Stansted 15

15 Aktivist_innen schnitten am späten Abend des 28. März 2017 ein Loch in den Maschendrahtzaun, der den Londoner Flughafen Stansted umgibt, näherten sich einer dort geparkten Boeing 767, legten sich hinter der Maschine auf den Asphalt und ketteten sich aneinander. Der Abschiebeflug sollte von Stansted nach Ghana und Nigeria gehen. Die Blockade war erfolgreich, das Flugzeug konnte nicht abheben, und die Migrant_innen blieben vorerst im Land. Zu den Gruppen, die die Aktion organisierten, gehört Lesbians und Gays Support the Migrants (LGSM). LGSM organisiert Spendensammlungen und Informationsveranstaltungen, berät Asylbewerber_innen, denen die Abschiebung droht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Aktivist_innen nun vor, »die Sicherheit eines Flughafens in Gefahr gebracht zu haben« - ein Vergehen, das im schlimmsten Fall mit lebenslanger Haft bestraft werden kann. Das entsprechende Gesetz wurde infolge des Lockerbie-Terroranschlags von 1988 eingeführt, ein Bombenanschlag auf eine Boeing der Linie PanAm über der schottischen Kleinstadt Lockerbie, bei dem 270 Menschen zu Tode kamen. Am 10. Dezember 2018, dem Tag der Menschenrechte, folgten die Geschworenen der Argumentation des Staatsanwalts und sprachen die Protestierenden schuldig. Die Verkündung des Strafmaßes wird im Februar erwartet.