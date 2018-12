Gritty würde spenden

Der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. braucht euer Geld: 25.000 Euro

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Die schönsten Geschichten schreibt bekanntlich das Internet, besonders zur Weihnachtszeit. Diese Gesetzmäßigkeit bestätigte sich auch dieses Jahr - und zwar in Washington DC. Dort kommt der First Lady zur Adventszeit die Aufgabe zu, den US-Regierungssitz festlich zu dekorieren. Während die Obamas das weihnachtliche White House bei einem Empfang der Öffentlichkeit präsentierten, wozu es etwas zu essen und eine erbauliche Ansprache von Michelle Obama gab, bevorzugt Melania Trump eine herrschaftlich-morbide, manche sagen alptraumhafte Note. Am 26. November war es so weit: Melania veröffentlichte auf Twitter ein knapp einminütiges Video, das es in sich hat. Barocke Düsternis, silber-goldener Überfluss und eine furchteinflößende Allee blutroter Tannen, die die First Lady, in einen dunklen Mantel gehüllt, abschreitet. Das Internet brauchte nicht lang, um mit zahllosen Horrorfilm-Assoziationen aufzuwarten und Parallelen zur dystopischen TV-Serie »The Handmaid's Tale« zu erkennen.

Drehen wir die Uhr nochmal zurück auf September. In einer waghalsigen Zeremonie präsentieren die Philadelphia Flyers, das Eishockeyteam aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania, ihr neues Maskottchen: »Gritty«, ein orangefarbenes Zottelwesen mit irrem Blick, zerzaustem Bart und ohne Nase. Zu Miley Cyrus' »Wrecking Ball« schwingt Gritty in die Arena, macht wilde Gesten und trampelt übers Eis. Zunächst macht sich Entsetzen breit: Wer legt sich so ein hässliches, gruseliges Maskottchen zu? Doch Gritty entpuppt sich als gewiefter Twitter-Taktiker; in der Nacht vor dem Match gegen die Pittsburgh Penguins rät er: »Sleep with one eye open tonight, bird«. Gritty weiß, wie man eine Drohkulisse aufbaut! Wenig später geistern erste Memes durchs Netz, die den zauseligen Underdog zum antifaschistischen Kämpfer aus der Arbeiterklasse erklären: Gritty mit Hammer, Sichel und Gewehr, Gritty für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, Gritty gegen Trump und vor allem gegen die faschistische Alt-Right-Szene.

Und so dauerte es nicht lang, bis Gritty auch in den Kommentaren zum Weihnachtsvideo aus dem Weißen Haus auftaucht. (Siehe Bild)

Gritty ist ein sympathischer Chaot mit einer Vorliebe für Krawall - und viel Hass auf die Herrschenden. Wer braucht nicht jemanden wie ihn als Freund und Beschützer? Na? Richtig: Wir. Denn wir haben ja euch. Der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. macht (wie Gritty) politische Bildungsarbeit gegen rechts. Er organisiert Veranstaltungen und gibt die Zeitung ak - analyse & kritik heraus. Für all das brauchen wir jedes Jahr 25.000 Euro. Regelmäßige Spenden, zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn, oder einmalige zum Jahresende - egal, Hauptsache, das Geld trudelt ein. Jeder Beitrag, auch der kleinste, hilft. Jeder wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern, und jeder ist steuerlich absetzbar. Bei Beiträgen unter 200 Euro genügt dafür der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch auch eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an. Ihr könnt uns eure Adresse auch per Mail (verein@akweb.de) mitteilen. Vor allem aber tut, was Gritty tun würde: Stärkt unserem kleinen Verein den Rücken!

Danke für eure Unterstützung!