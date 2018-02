Eine sichere Wette: Spenden

Der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. braucht 25.000 Euro

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Ein Börsencrash kennt viele Verlierer - und wenige Gewinner. Das war auch so beim Börsenkrach Anfang Februar, als der Dow Jones in kurzer Zeit 1600 Punkte einbüßte. Während sich Millionen von US-Dollar in Nichts auflösten, machte der bis vor Kurzem unbekannte Hedgefonds Ibex Investors aus schlappen 200.000 Dollar 17,5 Millionen - über Nacht! Das ist ein Gewinn von schwindelerregenden 8.600 Prozent!

Das Erfolgsrezept des Fonds: Während alle Investoren auf weitere geringe Schwankungen der wichtigen Börsenindexe gesetzt hatten, wettete Ivex Investors auf starke. Dafür wurden die Manager des Hedgefonds ausgelacht, wird berichtet. Bis zum Abend des 5. Februar waren die Optionen auch kaum etwas wert. Als jedoch die Kurse nach unten sackten, machte Ibex Investors den fetten Gewinn.

Eine Anekdote aus der Parallelwelt der Finanzmärkte, die Stoff für einen Film birgt. Die Praxis des Vereins für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. ist davon denkbar weit entfernt. Und doch gibt es eine Parallele: Auch der Verein sieht es gerne, wenn Geld in seine Kasse gespült wird. 25.000 Euro sollten es jährlich schon sein. Die Summe wird benötigt, um Seminare und Veranstaltungen zu organisieren und die Herausgabe der Zeitung ak - anylse & kritik sicherzustellen.

Regelmäßige Spenden (zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn) sind ebenso gern gesehen wie einmalige. Jeder Betrag, auch der kleinste, hilft uns weiter. Jeder ist steuerlich absetzbar und wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern. Wenn das mal keine sichere Wette ist! Für die gespendeten Beträge können wir steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen. Bei einem Betrag unter 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch in jedem Fall eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an. Ihr könnt uns eure Adresse aber auch per Fax (040-40170175) oder Mail (verein@akweb.de) mitteilen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Spendenkonto

Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Kontonummer: 203 859 6400, GLS Bank, BLZ: 430 609 67

BIC: GENODEM1GLS, IBAN: DE90 4306 0967 2038 5964 00