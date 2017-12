Gelebtes Miteinander

Mit eurer Unterstützung gibt es auch nächstes Jahr politische Bildung, Analyse und Kritik

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Egal ob Katzennothilfe, Weihnachtspakete für Patenhunde oder Adventskalender vom örtlichen Tierhilfeverein - kurz vor dem Jahresendfest erwacht bei vielen Menschen die Tierliebe. Doch so manches Tier, das zum Jahresendfest noch kräftig beschenkt wird, endet im nächsten Sommerurlaub statt in der Tierpension an der Autobahnraststätte oder in einem Park. So erging es auch einem Kaninchen, das sich samt Streu aus dem Käfig gekippt in der Cruising-Area eines Berliner Parks wiederfand (passenderweise war es die Hasenheide). Seine Karriere als Wildkaninchen dauerte nicht lange: Zwei Passantinnen aus dem Kiez fingen das Tier ein, nannten es fortan »Roger« und boten ihm ein Zuhause. Selbst als das angeblich kastrierte Großstadtrabbit Nachkommen zeugte, zeigte sich seine neue Besitzerin großzügig: Neben dem nun alleinerziehenden Vater nahm sie auch den Sohn Erbse auf. Solche Beispiele von gelebtem Miteinander zwischen Mensch und Tier tun auch zwischen Menschen not. Wie die Fellnasen ist auch der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. auf weihnachtliche Spenden angewiesen - wenn auch nicht in Form von Möhren, Dosenfleisch oder Brekkies. Der Verein braucht jährlich 25.000 Euro, um Seminare und Veranstaltungen zu organisieren und die Herausgabe der Zeitung ak - analyse & kritik sicherzustellen. Wir freuen uns deshalb über regelmäßige Spenden (zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn) ebenso wie über einmalige.

Jeder Betrag, auch der kleinste, hilft uns weiter. Jeder ist steuerlich absetzbar und wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern. Für die gespendeten Beträge können wir steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen. Bei einem Betrag unter 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch in jedem Fall eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an.

Ihr könnt uns eure Adresse aber auchper Fax (040-40170175) oder Mail (verein@akweb.de) mitteilen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Spendenkonto

Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Kontonummer: 203 859 6400

GLS Bank, BLZ: 430 609 67

BIC: GENODEM1GLS, IBAN: DE90 4306 0967 2038 5964 00