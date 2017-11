Wir brauchen Vitamin G

Mit eurer Unterstützung gibt es auch nächstes Jahr politische Bildung, Analyse und Kritik

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Willkommen in der dunklen Jahreszeit? Wer das Jahr 2017 in Deutschland verbracht hat, kann darüber nur lachen. Ist es denn je richtig hell geworden? Nach 14 Monaten Winter ist klar: Der nächste steht schon vor der Tür. Anderes Wetter als bewölkt gibt es frühestens ab Mai 2018.

Auch politisch waren die letzten Monate alles andere als ein Lichtblick. Massive Diskursverschiebungen nach rechts, die AfD drittstärkste Partei im Bundestag und die derzeit beliebteste »Gegenstrategie«: selbst weiter nach rechts rücken und/oder »mit Rechten reden«. Viel zu tun also für den Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. Auch in diesem Jahr hat er Seminare und Veranstaltungen organisiert, politische Bildung gegen Rechts gestärkt und last but not least die Herausgabe der Monatszeitung ak - analyse & kritik sichergestellt, die sich einer kritischen Betrachtung des Zeitgeschehens verschrieben hat. Analyse und Kritik der Verhältnisse scheinen derzeit wichtiger denn je.

Was also tun gegen die Düsternis? Manche füttern jetzt wieder Vitamine zu: Eltern geben ihren Kindern Vitamin C und D, vegan lebende Mitbürger_innen greifen gerne zu Vitamin B12. Der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. braucht andere Vitamine, um gestärkt durch dunkle Zeiten zu kommen, Vitamin G zum Beispiel: Vitamin Geld! Dazu passt eine kleine Prise Vitamin E: Vitamin Euros. Und danach ein Nachtisch mit Vitamin M: Vitamin Money!

Eure Spenden sind unsere Tageslichtlampe, unsere Sonnenbank, unser Sommerurlaub. Denn auch 2018 sind wieder 25.000 Euro nötig, um weiterhin Seminare und Veranstaltungen zu organisieren und die Herausgabe der Zeitung ak - analyse & kritik sicherzustellen. Wir freuen uns deshalb über regelmäßige Spenden (zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn) ebenso wie über einmalige. Jeder Betrag, auch der kleinste, hilft uns weiter. Jeder ist steuerlich absetzbar und wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern.

Für die gespendeten Beträge können wir steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen. Bei einem Betrag unter 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch in jedem Fall eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an. Ihr könnt uns eure Adresse aber auch per Fax (040-40170175) oder Mail (verein@akweb.de) mitteilen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Spendenkonto

Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Kontonummer: 203 859 6400

GLS Bank

BLZ: 430 609 67

BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE90 4306 0967 2038 5964 00