Letzter Versuch: Wir brauchen Geld!

Und zwar 25.000 Euro. Mehr als 8.000 Euro fehlen noch

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Liest denn niemand unsere Spendenaufrufe? Es ist Mitte Februar, und wir haben erst 16.745 Euro eingenommen. Zum Erreichen unseres Spendenziels fehlen also noch mehr als 8.000 Euro. Dabei haben wir uns doch so viel Mühe gegeben: Im November warnten wir vor Spenden nach dem Gießkannenprinzip und forderten dazu auf, gezielt »das Eichhörnchen zu füttern« - nämlich uns! War das zu kompliziert? Nicht misszuverstehen war unser Aufruf im Januar, per Überweisung »aus einem Sandkorn eine Perle« zu machen: Die Formulierung hatten wir von der Wochenzeitung Die Zeit übernommen, die damit auf die einzigartige, unvergleichliche, gigantomanische Elbphilharmonie (»Elphi«) anspielte; denn verglichen mit dem teuersten Konzertsaal der Welt ist unser Verein geradezu rührend bescheiden. Er braucht nicht mehr als 0,03 Prozent der Elphi-Spenden!

Was sollen wir also tun, um euer Herz zu erweichen und eure Spendenbereitschaft zu wecken? Wollt ihr noch mehr lustige Tiergeschichten wie die mit dem Tiger, der sich mit der Ziege anfreundet, statt sie zu verspeisen? Das war aber schon Ende 2015 Thema unseres Spendenaufrufs. Aktuell im Angebot hätten wir eine Meldung über angebliche Minischweine, die sich immer mehr Zeitgenoss_innen zulegen, weil sie so süß und treu sind. Doch nicht selten wachsen und wachsen die vermeintlichen Minis, um sich schließlich als ordinäre Hausschweine zu entpuppen; und die Minischwein-Mafia reibt sich die Hände. Die Anekdote wäre dann verbunden mit dem Wunsch, unsere Spenden mögen ebenso zulegen wie das verkappte Hausschwein ...

Aber reden wir nicht lange drum rum: Die Lage ist ernst. Wir brauchen die 25.000 Euro, um weiterhin Seminare und Veranstaltungen zu organisieren und die Herausgabe der Zeitung ak - analyse & kritik sicherzustellen.

Allen, die schon gespendet haben, danken wir herzlich. Wir freuen uns über regelmäßige Spenden (zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn) ebenso wie über einmalige. Jeder Betrag, auch der kleinste, hilft uns weiter. Jeder ist steuerlich absetzbar und wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern. Für die gespendeten Beträge können wir steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen. Bei einem Betrag unter 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch in jedem Fall eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an. Ihr könnt uns eure Adresse aber auch per Fax (040-40170175) oder Mail (verein@akweb.de) mitteilen. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Spendenkonto

Kontonummer: 203 859 6400

GLS Bank, BLZ: 430 609 67

BIC: GENODEM1GLSIBAN: DE90 4306 0967 2038 5964 00

