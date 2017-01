Vom Sandkorn zur Perle

Mit eurer Hilfe können wir auch dieses Jahr wieder Großes verwirklichen: politische Bildung, Analyse und Kritik

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Endlich ist sie fertig, die Hamburger »Elphi«. Joachim Gauck, einer von 2.000 geladenen Gästen, war bei der Eröffnung der Elbphilharmonie überzeugt: »ein Bau, der unserer offenen Gesellschaft entspricht«. Offen? Nun ja. Auf die 500 Gratistickets für die beiden Eröffnungskonzerte bewarben sich 200.000 Menschen. Die Hamburger_innen wollen was haben vom teuersten Konzertsaal der Welt. Zehnmal so teuer wie geplant war die Elphi am Ende: Die Gesamtkosten für die Steuerzahler_innen beliefen sich auf 789 Millionen Euro.

Mithilfe von zusätzlichen 77 Millionen Euro Spenden wurde ein »neues Klangwunder«, ein »architektonisches Glanzstück« mit »gleißendem Glaskorpus« und »warm leuchtenden Rängen« erschaffen, wie die Wochenzeitung Die Zeit schreibt. »Unter größten Anstrengungen wurde aus einem Sandkorn eine Perle.« Dass sogar der teuerste Konzertsaal der Welt nach zehn Jahren Kostenexplosion noch so viele Spender_innen mobilisieren konnte, macht uns Hoffnung. Denn nicht nur Großprojekte, auch der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. braucht immer wieder Geld, damit auch aus unseren Sandkörnern Perlen werden können. Glücklicherweise brauchen wir nur 0,03 Prozent der Elphi-Spenden: 25.000 Euro. Wir benötigen das Geld, um weiterhin Seminare und Veranstaltungen zu organisieren und die Herausgabe der Zeitung ak - analyse & kritik sicherzustellen. Denn eins ist klar: Auch 2017, im Zeitalter des Kampfs um Deutung und Wahrheit, sind Analyse und Kritik der Verhältnisse unverzichtbar.

Allen, die schon gespendet haben, danken wir herzlich. Leider fehlen noch ca. 12.000 Euro zum Erreichen des Spendenziels. Wir freuen uns deshalb über regelmäßige Spenden (zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn) ebenso wie über einmalige. Jeder Betrag, auch der kleinste, hilft uns weiter. Jeder ist steuerlich absetzbar und wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern. Für die gespendeten Beträge können wir steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen. Bei einem Betrag unter 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch in jedem Fall eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an. Ihr könnt uns eure Adresse aber auch per Fax (040-40170175) oder Mail (verein@akweb.de) mitteilen. Vielen Dank für eure Unterstützung!