Kopfüber ins Bällebad

Mit eurer Unterstützung gibt es auch nächstes Jahr politische Bildung, Analyse und Kritik

Vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V.

Warum nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, dachten sich wohl die Einbrecher oder Einbrecherinnen, die Mitte November in Münster in eine Kita eingestiegen sind. »Dreiste Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen in eine Kita ein und vergnügten sich im Bällebad«, berichtete die Polizei.

So ein Einbrecherleben ist auf Dauer sicherlich recht eintönig, ein Sprung vom Bällebeckenrand ist da eine gute Gelegenheit, sich von der schweren Tätigkeit zu erholen. Die Diebe fanden noch eine weitere Möglichkeit zur Zerstreuung. Sie errichteten einen Turm aus Holzklötzchen - einen 2,20 Meter hohen wohlgemerkt. Die Einbrecher_innen dürften eine wohlige Zeit in der Kita gehabt haben, was sie hoffentlich über ihre magere Ausbeute hinweggetröstet hat, denn sie erbeuteten lediglich einen Laptop.

Eine Runde Entspannung im Bällebad oder eine Einheit Holzklötzchenturmbau würden auch uns vom Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. sehr erfreuen. Doch selbst bunte Kugeln und Bausteine wären für uns nicht mehr als eine kurzweilige Ablenkung. Uns plagen materielle Sorgen. Die Ausgaben des Vereins übersteigen die Einnahmen.

Um weitermachen zu können, benötigen wir daher Spenden: 25.000 Euro. Wir brauchen das Geld, damit der Verein für politische Bildung, Analyse und Kritik e.V. weiterhin Seminare und Veranstaltungen organisieren und die Herausgabe der Zeitung ak - analyse & kritik sicherstellen kann.

Es ist wohl keine waghalsige Prognose: Auch im nächsten Jahr werden Analyse und Kritik des Bestehenden notwendig sein. Damit wir diese weiter betreiben können, bitten wir euch dringend um Unterstützung. Wir freuen uns über regelmäßige Spenden (zum Beispiel per Dauerauftrag zum Monatsbeginn) ebenso wie über einmalige. Jeder Betrag, auch der kleinste, hilft uns weiter. Jeder ist steuerlich absetzbar. Und jeder wird genutzt, um unsere Arbeit zu verbessern - versprochen!

Für die gespendeten Beträge können wir steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen. Bei einem Betrag unter 200 Euro genügt der Zahlungsbeleg der Post oder eines Kreditinstituts. Wenn wir eure Adresse haben, schicken wir euch in jedem Fall eine Spendenbescheinigung zu. Bitte gebt dafür beim Verwendungszweck die Straße, Hausnummer, PLZ und den Ort an. Ihr könnt uns eure Adresse aber auch per Fax (040-40170175) oder Mail (verein@akweb.de) mitteilen.

Vielen Dank für eure Unterstützung!