Neue Chancen für linke Politik

Thema Bernie Sanders' Präsidentschaftskampagne hat viele junge Menschen für progressive Aktivitäten mobilisiert

Von Ethan Young

Auch wenn sie nicht vor allen Versuchungen einer Rockstar-Tournee gefeit war, markiert die Sanders-Kampagne doch den Durchbruch einer demokratischen Entwicklung in der ansonsten medien- und geldgetriebenen Politik. Das ist der Grund dafür, dass ihr Wachstum - schaut man auf die Reaktionen der tonangebenden Medien - größere Besorgnis auslöste als der groteske Aufstieg des Kandidaten Trump. Sanders stellte die fast durchgängig praktizierte Methode, Wahlkämpfe nach Söldnerart zu führen, grundsätzlich infrage und fand damit in der Öffentlichkeit ein Maß an Beachtung, das für einen Kandidaten ohne den Rückhalt eines Parteiapparats beispiellos ist - und dies, obwohl die Mainstreammedien ihn lange zu ignorieren versuchten.

Dass Sanders sich die Idee eines demokratischen Sozialismus zu eigen machte, ist in seiner Bedeutung für die US-amerikanische Linke kaum zu überschätzen. Über die populistische - in der Formel »99% vs. 1%« auf den Punkt gebrachte - Position der Occupy-Bewegung hinausgehend wird dadurch den Millionen, die angesichts der Fortdauer des Neoliberalismus und seines antisozialen Kurses vor dem Ruin stehen, die Aussicht auf eine neue, andere Gesellschaft eröffnet.

Eine improvisierte Aktion

Bei der Sanders-Kampagne handelt es sich im Kern um eine eher improvisierte Operation, und das Ausmaß ihres Erfolges kam unerwartet. Ihr haften alle Makel eines Präsidentschaftswahlkampfs an: Heldenverehrung, Feuereifer anstelle nüchterner Erörterung von Strategie und Taktik und einseitige Fokussierung aufs Siegen. Dabei war die Niederlage im Nominierungskampf unvermeidlich, und doch wirkte sie zunächst verstörend. Es spricht für Sanders, dass er nicht einfach auf Clinton-Kurs umschaltete. Die Zukunft der Sanders-Kampagne hängt allerdings von deren Aktivist_innen und Anhänger_innen selbst ab - von dem, was sie jetzt weiter tun wollen.

Viele Sanders-Anhänger_innen, die der Parole »Bernie or Bust« (»Bernie oder gar nicht«) folgen, halten an ihrem Widerstand gegen Clinton fest. Sanders selbst hat von Anfang anstets klar gesagt, dass er sich, auch falls ihm die Nominierung verwehrt bleibe, weiter für seine Positionen einsetzen - gleichzeitig aber für die Wahl der vom Konvent nominierten Kandidatin - eintreten werde, weil nur so ein Sieg Donald Trumps zu verhindern sei. Für »Bernie or Bust« ist das unannehmbar. Manche beschworen Sanders, als Unabhängiger zu kandidieren. Andere unterstützen jetzt die Grünen. Nur ganz wenige sagen, vor die Wahl zwischen Clinton und Trump gestellt, zögen sie den Letzteren vor. Diejenigen Anhänger Sanders', die Clinton für völlig unzumutbar halten, stellt dies angesichts der Auseinandersetzung mit Trump vor ein Dilemma: weiterkämpfen oder aussteigen?

Die Gefahr, dass Trump siegen könnte, zieht schon jetzt viele Sanders-Anhänger_innen in ihren Bann. Wofür auch immer die hartgesottensten Clinton-Verweigerer_innen sich entscheiden werden, sich herauszuhalten oder den Kandidaten einer dritten Partei zu unterstützen: Auf den Wahlausgang dürfte es keinen wesentlichen Einfluss mehr haben. Die meisten Wähler_innen werden finden, dass es da nichts zu gewinnen gibt. Herauskommen würde also, anders gesagt, eine geringe Wahlbeteiligung, was normalerweise die Republikaner begünstigt - doch in diesem Falle dürften die Attacken auf Trump den Ausschlag für Clinton geben.

Die Herausforderung kommt nach der Wahl

Die eigentliche Bewährungsprobe für geschworene »Berners« - und die Linke insgesamt - beginnt nach dem Wahltag. Die entstandene Situation ist beispiellos. Über 40 Jahre hindurch stellte die US-Linke sich als ein wahrer Dschungel dar, völlig zersplittert und inkohärent. Die Gründe lagen hauptsächlich in der Geschichte. Nun hat die Bernie-Kampagne eine gewaltige Zahl von »Novizen« für linke Politik mobilisiert. Vorausgegangen waren Obamas erfolgreiche Wahlkämpfe, in denen die latent progressive Tendenz in der Bevölkerung erwachte - gefolgt von Occupy Wall Street, DREAMers, der Mindestlohnkampagne Fight for $15 und jüngst Black Lives Matter.

Inzwischen sind klar erkennbare, ansprechbare Lager mit Hunderttausenden von Aktivist_innen und Anhänger_innen entstanden, die für eine breite progressive Agenda eintreten. Ihre Zielvorstellungen gehen deutlich über Obamas seinerzeitige Anti-Bush-Positionen hinaus. In diesen politischen Lagern finden sich sowohl Aktivist_innen, die seit Jahrzehnten in sozialen Bewegungen mitwirken, als auch viele junge Leute aus der Generation der »Millenials«.

Was diese Lager politisch und ideologisch trennt und auseinandertreiben könnte, beginnt und endet mit den jeweiligen Präferenzen in diesem Wahljahr 2016. Ältere, von länger bestehenden sozialen Bewegungen - gewerkschaftlichen, feministischen oder bürgerrechtlichen - beeinflusste Wählergruppen fühlen sich aufgrund historischer Gemeinsamkeiten den Clintons wie auch deren »Freund-Feind« Obama verbunden.

Das Sanders-Lager hingegen wimmelt von frisch aktivierten, politisch noch unerfahrenen Millennials. Diese schlagen sich mit der aus diversen In-group-Analysen erwachsenden bunten Ideologienvielfalt herum, die im Internet, bei Versammlungen und in Klassenräumen zirkuliert. Sie sind politisch militanter und glühende Sanders-Anhänger_innen. Aber naturgemäß haben sie meist wenig Erfahrung im Umgang mit der verwirrend vielschichtigen Welt der sozialen Bewegungen. Diese jedoch bilden in ihrer Gesamtheit die eigentliche Arena, in der die Linke es schaffen konnte, Reformdruck aufzubauen.

Dass der Wahltag näher rückt, trägt nicht gerade dazu bei, die Kluft zwischen Sanders- und Clinton-Anhänger_innen zu verringern. Eines wird allerdings die beiden Lager weiterhin verbinden: der Widerstand gegen Trump. Beide - sowohl die Anhängerschaft von Sanders wie die Clintons - stehen in der Verantwortung, im Wahlkampf klare Kante gegen das Wiederaufleben der offen rassistischen Rechten im nationalen Maßstab zu zeigen. Einige Sanders-Anhänger_innen sind der Meinung, dies sei nicht so wichtig wie die Entlarvung Clintons als Neoliberale oder gar Neocon. Doch in einer Hinsicht unterscheiden sich Clinton und Trump fundamental: Die Basis der einen hat mit einer Rechtswendung buchstäblich alles zu verlieren - und weiß es; die des anderen Kandidaten berauscht sich an rassistischer Demagogie, an Parolen der White Supremacy.

Auf Grundlage dieser Einsicht Trump zu bekämpfen, sollte das Anliegen beider Lager sein. Schon gibt es Versuche, Trumps Positionen im Mainstream gesellschaftsfähig zu machen. Einer solchen Überdehnung der Grenzen dessen, was in der Politik als »normal« gelten kann, muss mit aller Entschiedenheit Einhalt geboten werden.

Nach der Wahl werden dann beide Lager der Linken entscheiden müssen, ob es in ihrem Interesse liegt, sich weiterhin gegeneinander abzugrenzen oder gar als Antagonisten zu sehen. Jenseits ideologischer Gegensätze sind beide Erben der US-Linken, vergangener ebenso wie gegenwärtiger Kämpfe: Beide wehren sich gegen Austeritätspolitik und maßlose Gewinnsucht; gegen das Übergewicht des Großen Geldes in der Politik; gegen Krieg und Militarismus; gegen organisierte rassistische und sexistische Übergriffe, die erschreckend zugenommen haben; gegen Xenophobie und ganz allgemein gegen die Agenda des Neoliberalismus und Rechtspopulismus. Sie sind sich der Dringlichkeit der Probleme bewusst, die gelöst werden müssen: Sei es die Rettung des Planeten oder sei es, polizeilicher Gewalttätigkeit ein Ende zu machen; sei es der Schutz von Arbeitnehmerinteressen oder von reproduktiven Rechten.

Worüber Clinton-Anhänger_innen, die diese Zielsetzungen teilen, sich nach der Wahl klar werden müssen, ist der Unterschied zwischen Clinton'scher Wahlkampfrhetorik und Clinton'scher Regierungspraxis. Die sozialen Bewegungen haben eine Menge zu verlieren, sollten sie einer Präsidentin Clinton Blankoschecks ausstellen. Einmal im Weißen Haus angekommen, bestand die Clinton-Praxis - wie Friedens- und Umweltbewegung, Gewerkschafter_innen und Black Lives Matter sehr wohl wissen - darin, erst einen tastenden Schritt nach vorn zu gehen, dann aber wieder und wieder zurückzutaumeln. Da stellen sich folgende Fragen: Können die sozialen Bewegungen es sich leisten, in den entscheidenden Jahren, die auf uns zukommen, widerstandslos »Clinton Clinton sein zu lassen«? Werden sie es ihr überlassen, die Agenda der nächsten Zwischenwahlen zu bestimmen? Und falls nicht: Auf wen werden sie setzen, um möglichst wirkungsvoll für eine Linkswende der US-Innen- wie Außenpolitik zu kämpfen?

Die Anhängerschaft von Sanders wiederum muss sich von der - in der Hitze des Wahlkampfs aufgekommenen - Unterstellung frei machen, dass, wer Clintons Wahl unterstützt, automatisch gegen die Positionen sei, die derzeit Sanders vertritt. In Wirklichkeit gilt das nur für ganz wenige. Die Gewerkschaften beispielsweise haben sich lange gegen Freihandelsabkommen gewehrt und wissen sehr gut, dass die Clintons hier unermüdlich in die Gegenrichtung zerr(t)en. Dass Hillary im Wahlkampf ihre Unterstützung für die Trans-Pazifische Partnerschaft (TPP) zurückzog, stärkte ihren gewerkschaftlichen Rückhalt. Allen Beteiligten ist klar, dass die Kandidatin den Gewerkschaftsführern mit diesem Schritt aus einer misslichen Lage half, denn deren Unterstützung für Clinton gehörte zu den Selbstverständlichkeiten einer langjährigen Allianz mit dem DNC, der Parteiführung der Demokraten.

Das Auftreten von Bernie Sanders bedeutete eine empfindliche Störung dieses Arrangements. Nun können die Gewerkschaften sich weitere Freihandelsabkommen einfach nicht leisten, und sie brauchen echten und starken Rückhalt im Weißen Haus. Sanders versprach ihnen - und ganz ohne Kleingedrucktes -, sie als Präsident zu unterstützen. Die Kapitalseite aber fordert, wie die Gewerkschaften wissen, noch mehr Freihandel und noch mehr Austerität - und genauso ticken bekanntlich auch Clintons.

Eine politische Einheitsfront

Die Stärke der politischen Rechten bildete den Hintergrund, vor dem Bill Clinton und dann Barack Obama sich entschieden, statt durchschlagende Reformen zu erzwingen, auf kleine, letztlich halbherzige Schritte zu setzen. Im Jahr 2016 jedoch erweist sich die Macht der religiösen Rechten und der Sozialkonservativen als geschwächt, was einer Clinton-Präsidentschaft bessere Bedingungen dafür eröffnet, Frauen- und LGBT-Rechte zu fördern. Doch auch die Reichweite derartiger Maßnahmen endet an den Grenzen der Klassenzugehörigkeit und der Hautfarbe. Jegliche Politik neoliberalen Zuschnitts impliziert zwangsläufig Angriffe auf die Rechte und Lebensverhältnisse der arbeitenden Menschen - die nun einmal auch unter den Frauen und LGBT-Orientierten die Mehrheit ausmachen.

Wenn die »Berners« sich hierüber klar werden und nach der Wahl Wege finden, auf die Linken im Clinton-Lager zuzugehen, schüfe dies eine solide Grundlage, auf der sich so etwas wie eine politische Einheitsfront herausbilden könnte. Gemeinsam und koordiniert könnte man gegen jeden regressiven Schritt, den Clinton unternimmt, Protest mobilisieren - sei es, dass sie eine weitere Militarisierung der Polizei zulässt, in Sachen Iran mit dem Säbel rasselt oder ihre Haltung zur TTP erneut revidiert.

Bernie Sanders hat der Linken insgesamt neue Lebenschancen eröffnet. Der nächste Schritt wird nicht von Kandidaten, sondern davon abhängen, ob es gelingt, in Richtung Demokratie voranzukommen - durch demokratische Praxis.

Ethan Young ist Publizist und Mitglied des Left Labor Project in New York. Die Langfassung seines Artikels findet sich auf der Website des New Yorker Büros der Rosa Luxemburg Stiftung: www.rosalux.nyc.org.